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Александр Карницкий: «Культура боления – своего рода признак нации. В Израиле народ не такой, как у нас. Жизнерадостный, любит веселиться»
25.05.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Гомеля» Александр Карницкий в интервью с корреспондентом «Прессбола» Егором Бачилой рассказал, что окружает футбол в Израиле.
– В Израиле интересно своими глазами увидеть другой футбол и другие условия.
– Что за они?
– Инфраструктура в стране, освещение в прессе и на телевидении. В этом Израиль нас, несомненно, превосходит. Ну а что касается собственно футбола, то, само собой, в чемпионате выделяются лидеры. Это «Хапоэль» из Беэр-Шевы, «Маккаби» из Тель-Авива, да и взявший бронзу «Бейтар» из Иерусалима — тоже. У них другие деньги, за которые можно себе позволить квалифицированных игроков.
– А другая культура боления?
– Это своего рода признак нации. Там народ не такой, как у нас. Жизнерадостный, любит веселиться. Из-за этого и обстановка на трибунах иная, – сказал Карницкий.
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Александр Карницкий: «Культура боления – своего рода признак нации. В Израиле народ не такой, как у нас. Жизнерадостный, любит веселиться»
Полузащитник «Гомеля» Александр Карницкий в интервью с корреспондентом «Прессбола» Егором Бачилой рассказал, что окружает футбол в Израиле.
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