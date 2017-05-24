Александр Карницкий: «Культура боления – своего рода признак нации. В Израиле народ не такой, как у нас. Жизнерадостный, любит веселиться»

Полузащитник «Гомеля» Александр Карницкий в интервью с корреспондентом «Прессбола» Егором Бачилой рассказал, что окружает футбол в Израиле.

– В Израиле интересно своими глазами увидеть другой футбол и другие условия.

– Что за они?

– Инфраструктура в стране, освещение в прессе и на телевидении. В этом Израиль нас, несомненно, превосходит. Ну а что касается собственно футбола, то, само собой, в чемпионате выделяются лидеры. Это «Хапоэль» из Беэр-Шевы, «Маккаби» из Тель-Авива, да и взявший бронзу «Бейтар» из Иерусалима — тоже. У них другие деньги, за которые можно себе позволить квалифицированных игроков.

– А другая культура боления?

– Это своего рода признак нации. Там народ не такой, как у нас. Жизнерадостный, любит веселиться. Из-за этого и обстановка на трибунах иная, – сказал Карницкий.