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Дмитрий Ровнейко: «Возможный уход Криушенко из «Торпедо-БелАЗ»? Логично, когда тренер сборной не совмещает посты»

25.05.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Ровнейко порассуждал о финальном матче Кубка, где сыграют брестское «Динамо» и «Шахтер».

О финале Кубка Беларуси

Надеюсь, финал для болельщиков будет интересным. Обычно в таких матчах наблюдаем закрытую игру. Это ведь поединок, который все решает. Надеюсь, все-таки болельщики увидят забитые мячи и азартный футбол.

О возможном уходе Криушенко из «Торпедо-БелАЗ»

На мой взгляд, логично, когда тренер сборной не совмещает посты, а главным и единственным местом работы является национальная команда

 
 
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Тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Ровнейко порассуждал о финальном матче Кубка, где сыграют брестское «Динамо» и «Шахтер».

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