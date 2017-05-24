Дмитрий Ровнейко: «Возможный уход Криушенко из «Торпедо-БелАЗ»? Логично, когда тренер сборной не совмещает посты»

Тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Ровнейко порассуждал о финальном матче Кубка, где сыграют брестское «Динамо» и «Шахтер».

О финале Кубка Беларуси

Надеюсь, финал для болельщиков будет интересным. Обычно в таких матчах наблюдаем закрытую игру. Это ведь поединок, который все решает. Надеюсь, все-таки болельщики увидят забитые мячи и азартный футбол.

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На мой взгляд, логично, когда тренер сборной не совмещает посты, а главным и единственным местом работы является национальная команда