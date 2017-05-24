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"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы

25.05.2017 10:26 — Новости Спорта | БелТА  
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"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы
Ликующие авторы забитых мячей - Генрих Мхитарян и Поль Погба

В среду 24 мая в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена" "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. В решающем матче манкунианцы обыграли "Аякс" со счетом 2:0.

Несмотря на низкий процент контроля мяча "красные дьяволы" со стартового свистка создавали больше моментов у ворот противника. Поэтому гол Поля Погба на восемнадцатой минуте смотрелся очень логично. Француз пробил из-за штрафной, а отрикошетивший от ноги защитника амстердамцев мяч, вогнавший голкипера в ступор, без проблем влетел в ворота. Второй гол, окончательно решивший исход поединка, забил Генрих Мхитарян, отличившийся на 48-й минуте красивым ударом через себя. Тем самым, он стал первым армянским футболистом, забившим в финале Кубка УЕФА или Лиги Европы.

Эта победа для "Манчестер Юнайтед" стала первой в Лиге Европы. Напомним, "красные дьяволы" трижды побеждали в Лиге чемпионов (1968, 1999, 2008), и выигрывали Кубок обладателей кубков (1991). Нынешний триумф в Лиге Европы позволил команде Жозе Моуринью пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, так как итоговое место в АПЛ (6-я позиция) не позволило манкунианцам квалифицироваться в данный турнир.

"МЮ" также стал первым не испанским футбольным клубом, победившим в еврокубковом турнире за последние четыре года.

В сезоне-16/17 в футбольных еврокубках осталось определить победителя лишь в одном турнире - Лиге чемпионов. 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе сильнейший клуб Европы выявят туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".-0-

 
 
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Эта победа для "Манчестер Юнайтед" стала первой в Лиге Европы. Она также позволила клубу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, так как итоговое место в АПЛ (6-я...

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