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ЧМ-2017. Беларусь заняла 13 место из 16 участников по количеству ледовых арен
25.05.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Представлены данные по количеству ледовых арен в странах-участницах ЧМ-2017.
По совокупному количеству арен Беларусь с 41 площадкой занимает 13-е место из 16. Меньше – лишь у Дании (27), Латвии (19) и Словении (7). Отметим, что итоговым результатом нашей сборной по ЧМ также стало 13 место.
В расчете количества ледовых арен на душу населения наша страна занимает 12-е место из 16 участников. На каждые 500 тысяч жителей приходится 2,14 арен.
Более низкие показатели среди участников ЧМ-2017 – лишь у Словении (1,76), Германии (1,57), Франции (1,08) и Италии (0,57).
Отметим, что приведенные данные взяты из отчета ИИХФ за 2016 год. Они учитывают как крытые, так и открытые хоккейные катки.
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Представлены данные по количеству ледовых арен в странах-участницах ЧМ-2017.
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