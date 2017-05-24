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ЧМ-2017. Беларусь заняла 13 место из 16 участников по количеству ледовых арен

25.05.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Представлены данные по количеству ледовых арен в странах-участницах ЧМ-2017.

По совокупному количеству арен Беларусь с 41 площадкой занимает 13-е место из 16. Меньше – лишь у Дании (27), Латвии (19) и Словении (7). Отметим, что итоговым результатом нашей сборной по ЧМ также стало 13 место.

В расчете количества ледовых арен на душу населения наша страна занимает 12-е место из 16 участников. На каждые 500 тысяч жителей приходится 2,14 арен.

Более низкие показатели среди участников ЧМ-2017 – лишь у Словении (1,76), Германии (1,57), Франции (1,08) и Италии (0,57).

Отметим, что приведенные данные взяты из отчета ИИХФ за 2016 год. Они учитывают как крытые, так и открытые хоккейные катки.

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ЧМ-2017. Беларусь заняла 13 место из 16 участников по количеству ледовых арен

 

 
 
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Представлены данные по количеству ледовых арен в странах-участницах ЧМ-2017.

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