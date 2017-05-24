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«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2017/18
25.05.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня была презентована домашняя форма «Интера» на следующий сезон.
В экипировке от компании Nike миланцы сыграют в заключительном матче сезона против «Удинезе».
Фото: официальный сайт «Интера»
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Сегодня была презентована домашняя форма «Интера» на следующий сезон.
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