ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

25.05.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня была презентована домашняя форма «Интера» на следующий сезон.

В экипировке от компании Nike миланцы сыграют в заключительном матче сезона против «Удинезе».

«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

Фото: официальный сайт «Интера»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня была презентована домашняя форма «Интера» на следующий сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Шапиро озвучил главные проблемы в развитии национальной сборной по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика