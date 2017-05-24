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Лукашенко: пятая часть всех денег идет на хоккей, а отдачи никакой
25.05.2017 12:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Президент Беларуси раскритиковал положение с выступлением хоккейных команд республики на международных турнирах, упрекнув спортсменов в том, что денег на этот вид спорта тратится много, а результата нет.
© REUTERS Grigory Dukor
В четверг глава государства провел совещание, посвященное хоккею, на котором были рассмотрены итоги выступления ХК "Динамо-Минск" в Континентальной хоккейной лиге и национальной сборной на Чемпионате мира во Франции.
"Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой!" – заявил Лукашенко.
Он также отметил, что белорусские болельщики уже не просто возмущаются, а шлют в Администрацию президента гневные письма.
"И я с ними согласен – абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве", – подчеркнул белорусский лидер.
Он также упрекнул тренеров столичного клуба и национальной сборной в отвратительной работе с командами.
Белорусская сборная по итогам ЧМ во Франции
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Президент упрекнул тренеров столичного клуба и национальной сборной в отвратительной работе с командами.
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