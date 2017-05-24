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Лукашенко: пятая часть всех денег идет на хоккей, а отдачи никакой

25.05.2017 12:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Президент Беларуси раскритиковал положение с выступлением хоккейных команд республики на международных турнирах, упрекнув спортсменов в том, что денег на этот вид спорта тратится много, а результата нет.

Лукашенко: пятая часть всех денег идет на хоккей, а отдачи никакой
© REUTERS Grigory Dukor
Белорусы на ЧМ по хоккею: обыск, проигрыши и элитный дивизион

В четверг глава государства провел совещание, посвященное хоккею, на котором были рассмотрены итоги выступления ХК "Динамо-Минск" в Континентальной хоккейной лиге и национальной сборной на Чемпионате мира во Франции.

"Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой!" – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что белорусские болельщики уже не просто возмущаются, а шлют в Администрацию президента гневные письма. 

"И я с ними согласен – абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве", – подчеркнул белорусский лидер.

Он также упрекнул тренеров столичного клуба и национальной сборной в отвратительной работе с командами.

Белорусская сборная по итогам  ЧМ во Франции с трудом осталась в элитном дивизионе, проиграв четыре матча из шести. ХК "Динамо-Минск" в кубке Гагарина смог пройти только до 1/8 плей-офф.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент упрекнул тренеров столичного клуба и национальной сборной в отвратительной работе с командами.

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