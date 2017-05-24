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Шапиро предлагает сохранить легионеров в минском "Динамо", но со временем уменьшать их число

25.05.2017 12:09 — Новости Спорта | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легионеров в минском "Динамо" можно пока сохранить, но со временем уменьшать их количество. Такое мнение высказал сегодня председатель Федерации хоккея Семен Шапиро на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуальным является вопрос лимита на легионеров в "Динамо", - сказал Семен Шапиро. - Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров до четырех человек. Эта позиция выверена и Федерацией хоккея, и обсуждали мы ее с участниками совещания. Далее - снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда показывать достойный уровню государственной поддержки результат".

Вместе с тем, отметил он, полный отказ от иностранцев значительно снизит финансовую нагрузку на клуб. Это позволит ему сэкономить не менее $3 млн. С другой стороны, данное решение может негативно сказаться на результатах команды и, как следствие, возможно, снизится посещаемость игр с ее участием. А ведь клуб несет огромную социальную функцию и является лидером КХЛ по количеству болельщиков на трибунах.

"В каком психологическом климате будут расти и готовиться кандидаты в сборную страны в этом случае? Как мы будем формировать лидерские качества, работать над созданием и реализацией моментов, если весь сезон ввиду ослабления профессионального состава команды мы будем отбиваться от атак более мастеровитых соперников?", - задал он риторические вопросы.

"Вопрос очень серьезный. Его надо серьезно дорабатывать и принимать решение", - подытожил глава федерации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Актуальным является вопрос лимита на легионеров в "Динамо", - сказал Семен Шапиро. - Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров до четырех...

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