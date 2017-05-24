Вячеслав Федоренков: «Минское «Динамо» без легионеров? Ржу в голос»

Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков прокомментировал новость о том, что минское «Динамо» хочет отказаться от легионеров.

– Ну а раз уж заговорили про «Динамо», то самое время перейти к животрепещущей новости уик-энда, которая по степени народного беспокойства обошла даже смену власти в ФХБ: «зубры» намерены полностью отказаться от легионеров. Каково тебе?

– Как говорится, «ржу в голос». Воспринимаю новость уже даже не с иронией, а с сарказмом, с ноткой горечи. Ну когда же мы, наконец, обретем чувство умеренности?! Местами инициативы похожи на китайские времена «большого скачка» или «культурной революции». И история учит, что ни к чему хорошему крайности в любом виде не приводят и уж точно не ведут к успехам.

Хотя весьма вероятна версия, что намерение полного отказа от легионеров — лишь свидетельство крайне тяжелого финансового положения, в котором сейчас пребывает клуб. Ну так надо об этом прямо и честно заявить — к чему эти красивые мины при плохой игре?.. Хотя, как и большинство наших недавних собеседников, склоняюсь к мысли, что до полного отказа от иностранцев дело все-таки не дойдет, – сказал Федоренков.