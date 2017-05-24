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Александр Лукашенко: «Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! Болельщики уже мне начали писать письма»

25.05.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о проблемах в хоккее.

«Футболом и хоккеем не просто интересуются, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население. Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология – это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос.

Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его (он у нас очень популярным стал), ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные. Мы провалили Олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая звезд с неба не хватает. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира.

Интервью давали сами хоккеисты перед последними двумя играми. И говорили об одном: никто о плей-офф уже не думает, дай бог бы удержаться в этом высшем дивизионе. Настроение такое у хоккеистов – это отдельный разговор.

Минское «Динамо»? По крайней мере, не выполнили то, что обещали. Да и в целом наш внутренний чемпионат так и не стал фабрикой подготовки резерва, где растут и закаляются хоккейные таланты. Скажу прямо: внутреннего чемпионата нет.

Пятая часть денег идет на один вид спорта (18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников – прим.). Отдачи никакой! Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен – абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная.

Какие-то стратегии строим: вот четырем сильнейшим командам на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо, прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до ее начала, и у вас ноги подкашиваются… даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду!» – сообщил Лукашенко.

 
 
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