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Семен Шапиро: «На выступлении сборной на ЧМ-2017 сказалась непростая ситуация в минском «Динамо»: задолженности по зарплате, невыплаченные бонусы»

25.05.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФХБ Семен Шапиро на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея озвучил главные проблемы, которые мешают успешно развиваться национальной команде.

«Первое – это отсутствие должного уровня конкуренции за место в составе. Положительную динамику в этом вопросе обеспечит приток хоккеистов из молодежной сборной команды, но выбираем мы сегодня в национальную сборную всего лишь из 60 игроков. Выбор небольшой.

У нас отсутствуют в сборной настоящие лидеры, способные в трудный момент вести за собой коллектив.

Анализ выступлений сборной на чемпионатах мира свидетельствует о том, что только под руководством иностранных тренеров наша команда выходила в четвертьфинал с достойными результатами в группе. Совмещение постов главного тренера в национальной команде и базовом клубе сборной – минском «Динамо» – считаю нецелесообразным. Ни один из тренеров национальной сборной, возглавлявший «Динамо», не доработал на этом посту до завершения сезона КХЛ. Контракты были расторгнуты по ходу чемпионата.

К сожалению, на выступлении сборной на чемпионате мира сказалась и непростая ситуация в минском «Динамо». В преддверии старта команды в Париже игроки озвучили следующие проблемы: наличие задолженности по зарплате, невыплаченные бонусы за выход в плей-офф, неопределенные перспективы на следующий сезон», – заявил Шапиро.

 
 
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Председатель ФХБ Семен Шапиро на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея озвучил главные проблемы, которые мешают...

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