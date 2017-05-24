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Отказ от легионеров позволит сэкономить минскому «Динамо» не менее 3 миллионов долларов

25.05.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Отказ от легионеров позволит сэкономить минскому «Динамо» не менее 3 миллинов долларов.

Об этом сообщил председатель ФХБ Семен Шапиро на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко.

С другой стороны, данное решение может негативно сказаться на результатах команды и, как следствие, возможно, снизится посещаемость игр с ее участием, отметил Шапиро.  

 
 
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Отказ от легионеров позволит сэкономить минскому «Динамо» не менее 3 миллинов долларов.

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