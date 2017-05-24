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Александр Лукашенко: «Накануне голосования за ЧМ-2021 мне предложили отказаться от борьбы и отдать его Финляндии. Категорически отверг эту идею»

25.05.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал попытки персонифицировать победу заявки на проведение ЧМ-2021.

«Сегодня мы говорим о великом достижении – получили чемпионат мира 2021 года по хоккею. И пытаемся персонифицировать. Еще раз подчеркиваю: никто персонально этот чемпионат мира в страну не привез. Белорусский народ и Минск привезли этот чемпионат мира сюда.

Могу открыть один секрет: накануне голосования, за 2 недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать его Финляндии. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит, надо бороться.

Это латыши предложили мне напрямую вступить в борьбу за этот чемпионат мира. И тогда я, встречаясь с Фазелем, ему об этом сказал. Он пообещал: это – идея, вы можете с финнами побороться. Другое дело, что там традиционные наши друзья нас не поддержали. Но это уже другой вопрос и отдельный разговор», – сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал попытки персонифицировать победу заявки на проведение ЧМ-2021.

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