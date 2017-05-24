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Лукашенко о хоккеистах: каждый ездит на Mercedes, а результата нет

25.05.2017 12:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Платить хоккеистам нужно только за результативные игры, авансы за матчи должны быть минимальными, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко о хоккеистах: каждый ездит на Mercedes, а результата нет
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: пятая часть всех денег идет на хоккей, а отдачи никакой

В четверг белорусский лидер провел совещание по итогам Чемпионата мира по хоккею с шайбой, прошедшего в мае во Франции, а также Кубка Гагарина.

"Каждый на Mercedes ездит, а результата нет. Установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

По словам главы государства, игроки должны получать минимальный аванс за матч, а остальные выплаты им делать только за результативную игру. "Будет результат – будет зарплата", – заявил президент.

Лукашенко также подчеркнул: хоккейные клубы могут платить своим игрокам сколько угодно, но только при условии, что команды не будут дотироваться из бюджета и средства заработают сами. "Если из бюджета народные деньги берете, будьте добры отрабатывать", – констатировал он. 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент полагает, что клубы могут платить своим игрокам сколько угодно, но только при условии – команды не будут дотироваться из бюджета.

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