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Лукашенко о хоккеистах: каждый ездит на Mercedes, а результата нет
25.05.2017 12:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Платить хоккеистам нужно только за результативные игры, авансы за матчи должны быть минимальными, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг белорусский лидер провел совещание по итогам Чемпионата мира по хоккею с шайбой, прошедшего в мае во Франции, а также Кубка Гагарина.
"Каждый на Mercedes ездит, а результата нет. Установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте", – цитирует
По словам главы государства, игроки должны получать минимальный аванс за матч, а остальные выплаты им делать только за результативную игру. "Будет результат – будет зарплата", – заявил президент.
Лукашенко также подчеркнул: хоккейные клубы могут платить своим игрокам сколько угодно, но только при условии, что команды не будут дотироваться из бюджета и средства заработают сами. "Если из бюджета народные деньги берете, будьте добры отрабатывать", – констатировал он.
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Президент полагает, что клубы могут платить своим игрокам сколько угодно, но только при условии – команды не будут дотироваться из бюджета.
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