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Семен Шапиро: «Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров в минском «Динамо» до четырех»
25.05.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Семен Шапиро поделился мнением о необходимом количестве легионеров в минском «Динамо».
«Актуальным является вопрос лимита на легионеров в «Динамо». Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров до четырех человек. Эта позиция выверена и ФХБ, и обсуждали мы ее с участниками совещания. Далее – снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда показывать достойный уровню государственной поддержки результат.
В каком психологическом климате будут расти и готовиться кандидаты в сборную страны в этом случае? Как мы будем формировать лидерские качества, работать над созданием и реализацией моментов, если весь сезон ввиду ослабления профессионального состава команды мы будем отбиваться от атак более мастеровитых соперников? Вопрос очень серьезный. Его надо серьезно дорабатывать и принимать решение», – сказал Шапиро.
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Семен Шапиро: «Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров в минском «Динамо» до четырех»
Председатель ФХБ Семен Шапиро поделился мнением о необходимом количестве легионеров в минском «Динамо».
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