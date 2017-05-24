Александр Лукашенко: «Если из бюджета народные деньги берете, будьте добры отрабатывать. А то каждый на «мерседесе» ездит, а результата нет»

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, каким образом хоккеисты должны получать хорошие деньги.

«Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт. Будет результат – будет зарплата. Вы знаете мои требования. Если вы готовы сегодня заработать деньги сами, без государственных дотаций, платите сколько хотите. Но если вы из бюджета народные деньги сегодня берете, будьте добры отрабатывать. А то каждый на «мерседесе» ездит, а результата нет.

Поэтому установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат на внутреннем чемпионате. Тогда будут играть здесь.

Что будет в 2021 году? Подумайте, какой подарок в 2021 году вы преподнесете белорусскому народу.

Успехи юношеских и юниорских сборных? Прекратите об этом говорить. Вы только одной ногой вступили в этот высший дивизион, и что там будет с вами, вопрос открытый. Это все хорошо. Нам нужны результаты в конечном итоге. А конечный итог – это национальная сборная и как минимум клуб «Динамо», – сказал Лукашенко.