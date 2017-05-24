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«МЮ» и «Ман Сити» пожертвовали 1 млн фунтов пострадавшим в теракте в Манчестере
25.05.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сделали совместное пожертвование в пользу людей, пострадавших во время теракта в городе в понедельник вечером.
Клубы из Манчестера пожертвовали 1 миллион фунтов.
Ранее хавбек «Сити» Яя Туре и его агент Дмитрий Селюк пожертвовали по 50 тысяч фунтов.
Теракт произошел на концерте американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва в фойе «Манчестер Арены», вмещающей 21 тысячу человек, погибли 22 человека, 95 получили ранения.
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сделали совместное пожертвование в пользу людей, пострадавших во время теракта в городе в понедельник вечером.
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