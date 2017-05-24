Денис Шунто: «Должны игрокам зарплаты за полтора месяца»

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о долгах команды.

– На ребят сейчас сильно давят финансовые проблемы. У нас есть задолженности по зарплатам.

– Какие?

– Должны игрокам зарплаты за полтора месяца. В «Крумкачах» футболисты получают не такие большие деньги, поэтому живут от зарплаты до зарплаты. У многих нет возможности достать что-то из запасов. Это грустно и нагнетает ситуацию.

– Выплаты займа борисовчанам идут по графику?

– У нас есть график. Мы его придерживаемся, – сказал Шунто.

Денис Шунто: «До начала матча с «Неманом» присутствовало ощущение какой-то обреченности»