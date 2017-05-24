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Денис Шунто: «Должны игрокам зарплаты за полтора месяца»
25.05.2017 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о долгах команды.
– На ребят сейчас сильно давят финансовые проблемы. У нас есть задолженности по зарплатам.
– Какие?
– Должны игрокам зарплаты за полтора месяца. В «Крумкачах» футболисты получают не такие большие деньги, поэтому живут от зарплаты до зарплаты. У многих нет возможности достать что-то из запасов. Это грустно и нагнетает ситуацию.
– Выплаты займа борисовчанам идут по графику?
– У нас есть график. Мы его придерживаемся, – сказал Шунто.
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о долгах команды.
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