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Денис Шунто: «Должны игрокам зарплаты за полтора месяца»

25.05.2017 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о долгах команды.

– На ребят сейчас сильно давят финансовые проблемы. У нас есть задолженности по зарплатам.

– Какие?

–  Должны игрокам зарплаты за полтора месяца. В «Крумкачах» футболисты получают не такие большие деньги, поэтому живут от зарплаты до зарплаты. У многих нет возможности достать что-то из запасов. Это грустно и нагнетает ситуацию.

– Выплаты займа борисовчанам идут по графику?

– У нас есть график. Мы его придерживаемся, – сказал Шунто.

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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о долгах команды.

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