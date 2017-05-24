Лукашенко в последний раз избирался президентом НОК более семи лет назад

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последний раз избирался руководителем НОК более семи лет назад.

Напомним, Лукашенко на протяжении 20 лет возглавляет Национальный олимпийский комитет. Возглавил его 15 мая 1997 года. Второй раз на пост президента организации избирался 27 марта 2001 года, затем 25 ноября 2004 года. Согласно официальному сайту НОК последнее переизбрание произошло 9 апреля 2010 года.

Актуального устава НОК в открытом доступе нет, последняя версия датируется 2001 годом. В нем сказано: «Олимпийское собрание является высшим органом НОК. Олимпийское собрание проводится не реже одного раза в год, отчетно-выборное – раз в четыре года».

«Устав Национального олимпийского комитета является внутренним документом, с которым имеют право ознакомиться члены НОК в стенах НОК», – сообщила «Салідарнасці» пресс-секретарь организации Анастасия Маринина.

Также Маринина уклончиво ответила на прямой вопрос о том, на какой срок согласно уставу избирается президент Национального олимпийского комитета.

Согласно устава НОК от 2001 года, который оказался в распоряжении «Салідарнасці», отчетно-выборная собрание проводится раз в четыре года. Доподлинно неизвестно, вносились ли изменения в этот документ и увеличивался ли срок, на который избирается президент НОК.

Добавим, ближайшее Олимпийское собрание состоится 30 мая.

«Салідарнасць» предполагает, что выборы могут пройти на собрании 30 мая. В пресс-службе НОКа сказали, что на данный момент повестка мероприятия находится на согласовании. Возможно, какая-то ясность появится в понедельник.