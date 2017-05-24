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Боевой гопак признан в Украине национальным видом спорта
25.05.2017 14:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому боевой гопак и рукопашный бой признаются национальными видами спорта.
Это решение накануне было поддержано голосами 227 парламентариев при необходимом минимуме в 226. Также государство приняло решение финансово поддерживать эти виды спорта.
© Sputnik Игорь Зарембо
"Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект по признанию национальных видов спорта. Это означает, что теперь они смогут получить официальный статус и государственную поддержку", — прокомментировал министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в
Он отметил, что принятием закона украинское правительство обрадовало тысячи поклонников гопака, рукопашного боя и других видов, которые основаны на национальных традициях Украины. Министр также выразил уверенность в том, что президент страны, Петр Порошенко, подпишет этот закон.
Жданов также сказал, что признание национальных видов спорта является международной практикой.
Закон вступит в силу спустя три месяца после его официальной публикации в прессе.
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Решение, по словам главы Минспорта, обрадовало поклонников гопака, рукопашного боя и других видов спорта, которые основаны на национальных традициях.
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