Григорий Иванов: «Скрипченко начал шарахаться в «Урале». Очень боялся первой игры с «Уфой», встречи с Гончаренко»

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что он не понимал тактическую схему, которую хотел привить уральской команде экс главный тренер клуба Вадим Скрипченко.

«Скрипченко начал шарахаться здесь. Он действительно очень боялся первой игры с «Уфой». Он прямо говорил, чтобы на сборах никого к нам не допускали, чтобы нас смотрели, так боялся встречи с Гончаренко. Я ему говорю: «Да успокойся, у нас нормальная команда, мы обыграем ее». Мы вышли и обыграли их 2:0.

Я в тренерский процесс не вмешиваюсь, хотя когда мы вышли в Перми играть с шестью защитниками, я вообще его не понял. Потом он отошел от этой схемы, другую применил.

Мы все-таки уральские люди и мы не терпим предателей. Я считаю, что это предательство, он подвел и бросил команду, он поехал за какими-то деньгами. Можно сделать как-то порядочно, хотя бы не врать журналистам. Он мне говорил, что нужно сделать две операции, что он весь больной, а уже через два дня он уже выходил с «Крыльями Советов» играть против нас. Это не красит мужчину», – сказал Иванов.