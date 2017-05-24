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Семен Шапиро: «Минздрав, Минспорта, Минобразования пришли к тому, что возможно начать подготовку хоккеистов с шести лет»

25.05.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФХБ Семен Шапиро рассказал об изменениях при работе с детьми.

«Раньше у нас была практика набора в хоккейные школы детей с семи лет. Минздрав, Минспорта, Минобразования с учетом мнения специалистов пришли к тому, что возможно начать подготовку с шести. Это и мировой опыт», – сказал Шапиро.

Сообщается, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разрешить вопросы, касающиеся приобретения детской экипировки, вплоть до создания в Беларуси производств по пошиву формы и изготовлению другого инвентаря, например, клюшек.

 
 
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