Семен Шапиро: «Минздрав, Минспорта, Минобразования пришли к тому, что возможно начать подготовку хоккеистов с шести лет»

Председатель ФХБ Семен Шапиро рассказал об изменениях при работе с детьми.

«Раньше у нас была практика набора в хоккейные школы детей с семи лет. Минздрав, Минспорта, Минобразования с учетом мнения специалистов пришли к тому, что возможно начать подготовку с шести. Это и мировой опыт», – сказал Шапиро.

Сообщается, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разрешить вопросы, касающиеся приобретения детской экипировки, вплоть до создания в Беларуси производств по пошиву формы и изготовлению другого инвентаря, например, клюшек.