Беларусь выиграла у топ-6 сборных лишь 4 официальных матча из 63

Сборная Беларуси на протяжении своего существования участвовала в 21 официальном турнире (18 чемпионатов мира в элите и 3 олимпийских хоккейных турнира).

В их рамках наша команда 63 раза встречалась с представителями топ-6 сборных (Канада, США, Россия, Чехия, Швеция, Финляндия). В них сборная Беларуси потерпела 58 поражений, и лишь 4 раза побеждала: на ЧМ-2000 Россию (1:0), на ОИ-2002 Швецию (4:3), на ЧМ-2009 Финляндию (2:1, Б), на ЧМ-2015 США (5:2). Еще один раз была зафиксирована ничья – против России на ЧМ-1999 (2:2).

Таким образом, лишь в 6 процентах матчей против команд топ-6 сборную Беларуси ждал успех.

Отметим, что худший перфоманс сборная Беларуси демонстрирует с Канадой – ни одной победы при 12 поражениях. Наименьшая разница поражений и побед у сборной Беларуси наблюдается с США – 1 победа при 8 поражениях.

С другими командами история противостояний выглядит следующим образом: Россия (1 победа, 1 ничья, 10 поражений), Финляндия (1 победа, 11 поражений), Швеция (1 победа, 9 поражений), Чехия (0 побед, 8 поражений).

Почему не надо стыдиться нашей хоккейной сборной, как и требовать от нее выходов в плей-офф