ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь выиграла у топ-6 сборных лишь 4 официальных матча из 63

25.05.2017 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Беларуси на протяжении своего существования участвовала в 21 официальном турнире (18 чемпионатов мира в элите и 3 олимпийских хоккейных турнира).

В их рамках наша команда 63 раза встречалась с представителями топ-6 сборных (Канада, США, Россия, Чехия, Швеция, Финляндия). В них сборная Беларуси потерпела 58 поражений, и лишь 4 раза побеждала: на ЧМ-2000 Россию (1:0), на ОИ-2002 Швецию (4:3), на ЧМ-2009 Финляндию (2:1, Б), на ЧМ-2015 США (5:2). Еще один раз была зафиксирована ничья – против России на ЧМ-1999 (2:2).

Таким образом, лишь в 6 процентах матчей против команд топ-6 сборную Беларуси ждал успех.

Отметим, что худший перфоманс сборная Беларуси демонстрирует с Канадой – ни одной победы при 12 поражениях. Наименьшая разница поражений и побед у сборной Беларуси наблюдается с США – 1 победа при 8 поражениях.

С другими командами история противостояний выглядит следующим образом: Россия (1 победа, 1 ничья, 10 поражений), Финляндия (1 победа, 11 поражений), Швеция (1 победа, 9 поражений), Чехия (0 побед, 8 поражений).

Почему не надо стыдиться нашей хоккейной сборной, как и требовать от нее выходов в плей-офф

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси на протяжении своего существования участвовала в 21 официальном турнире (18 чемпионатов мира в элите и 3 олимпийских хоккейных турнира).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Семен Шапиро: «Минздрав, Минспорта, Минобразования пришли к тому, что возможно начать подготовку хоккеистов с шести лет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика