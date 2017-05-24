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«Динамо» Брест – «Шахтер». Финал Кубка Беларуси обслужит бригада Кульбакова
25.05.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финальный матч Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером», обслужит бригада арбитров под руководством Алексея Кульбакова.
Помощниками главного судьи станут Дмитрий Дмитриев, Виктор Шимусик, Виталий Малютин и Евгений Романов, резервным арбитром назначен Виталий Севостьяник.
Финал Кубка Беларуси пройдет в Гродно 28 мая. Начало — в 17.00.
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Финальный матч Кубка Беларуси, в котором брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером», обслужит бригада арбитров под руководством Алексея Кульбакова.
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