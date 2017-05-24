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Беларусь – Болгария. Хубчев объявил состав команды на матч квалификации ЧМ-2018

25.05.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев объявил состав команды на матч квалификации ЧМ-2018 с белорусами

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев объявил состав на матч квалификации ЧМ-2018 с белорусами. Поединок пройдет 9 июня на «Борисов-Арене». Начало — в 21.45.

Вратари: Николай Михайлов («Мерсин», Турция), Георги Китанов (ЦСКА София), Пламен Илиев («Астра», Румыния).

Защитники: Страхил Попов («Касымпаша», Турция), Васил Божиков («Касымпаша», Турция), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА София), Петыр Занев («Амкар», Россия), Георги Терзиев («Хайдук», Хорватия), Антон Недялков (ЦСКА София), Станислав Манолев (ЦСКА София).

Полузащитники и нападающие: Александыр Башлиев («Пирин»), Симеон Славчев («Лехия», Польша), Ивайло Чочев («Палермо», Италия), Кирил Десподов (ЦСКА София), Александр Цветков («Черно море»), Александр Тонев («Кротоне», Италия), Светослав Дяков («Лудогорец»), Георги Костадинов («Левски»), Георги Миланов (ЦСКА, Россия), Спас Делев («Погонь» Щецин, Польша), Ивелин Попов («Спартак» Москва, Росия), Андрей Глбинов («Новара», Италия), Божидар Краев («Левски»).

 
 
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Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев объявил состав команды на матч квалификации ЧМ-2018 с белорусами Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев объявил...

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