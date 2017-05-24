Лукашенко рассказал, как ему предлагали отдать финнам ЧМ-2021 по хоккею

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как ему предлагали отдать Финляндии право проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

19 мая в Кельне (Германия) прошел конгресс ИИХФ, на котором делегаты выбрали хозяев ЧМ-2021 — совместная заявка Минска и Риги набрала 55 голосов, Финляндии — 52 .

"Могу открыть один секрет: накануне голосования, за две недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать его Финляндии. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит, надо бороться", — сказал Лукашенко.

Он раскритиковал всяческие попытки персонифицировать победу совместной белорусско-латвийской заявки. "Еще раз подчеркиваю: никто персонально этот чемпионат мира в страну не привез. Белорусский народ и Минск привезли этот чемпионат мира сюда", — подчеркнул глава государства.

Если бы три года назад при проведении мирового первенства Минску не удалось продемонстрировать способность принимать подобные состязания лучше любой другой страны, то нынешняя заявка не была бы поддержана, заметил Лукашенко.

Президент также отметил роль и латвийской стороны. Он напомнил, что именно Рига предложила ему вступить в борьба за право проведения турнира. "И тогда я, встречаясь с Фазелем (Рене Фазель президент Международной федерации хоккея — Sputnik), ему об этом сказал. Он пообещал: это — идея, вы можете с финнами побороться. Другое дело, что там традиционные наши друзья нас не поддержали. Но это уже другой вопрос и отдельный разговор", — отметил белорусский лидер.