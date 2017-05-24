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Сергей Алейников: «Почему в Беларуси не задействуется Малофеев, не используются его прекрасные тренерские качества? Такая глыба пропадает!»

25.05.2017 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский футболист Сергей Алейников удивился тому, что в Беларуси не задействуют талант Эдуарда Малофеева.

– Почему в Беларуси не задействуется Эдуард Малофеев, не используются его прекрасные тренерские качества? Такая глыба пропадает! Есть ли у меня ответ на вопрос? Нет. Откуда я знаю? Только приезжаю и недоумеваю. Для меня многое является загадкой. Ведь он не пожилой человек, а, напротив, живчик, даст фору молодым. У него энергия через край бьет. К сожалению, получится так, что, когда его не станет, все станут воздыхать: ох, кого мы потеряли!

- Есть ли, на ваш взгляд, еще такие люди? Продолжите ряд? Или он на Эдуарде Васильевиче и заканчивается?

– Не нахожусь постоянно в Беларуси, поэтому не смогу перечислить еще фамилии. Это не значит, будто их нет. Просто Малофеев — тот, с кем довелось близко работать и кого хорошо знаю. С кем его можно сравнивать, представлять. Да и одного разве недостаточно? Пока футбол показывает, что, видимо, аналогов ему нет. Все говорят, дескать, у Малофеева старомодные конспекты, советские наработки. Да ничего подобного! Легче всего сказать, якобы он шизик и маразматик, чья философия осталась далеко в прошлом. Эдуард Васильевич по сей день работает и готов работать! Таких людей нельзя терять и к ним прислушиваться. Его опыт неоценим. Ладно, основные команды высшей лиги. Но почему не обратиться к Малофееву, чтобы по максимуму использовать навыки, тренируя детей? Ладно бы он не хотел, а ведь хочет.

Скажем, в «Андерлехте», в «Ювентусе» есть на территории клуба кафе, куда приходят 60-70-летние заслуженные игроки, пьют чай, смотрят футбол и дают бесплатные советы. Первое время был удивлен. А у нас таких людей просто выбрасывают, после чего они становятся алкоголиками. Лично я в свои 55 считаю, что ничего не знаю. В Беларуси же мало того что не обращаются к патриархам вроде Малофеева, а даже не подпускают к тренировочному процессу никого. Правда, фамилий называть не стану.

И не надо считать, будто конспекты, которые ведутся от руки, — это старинка. Возьмите и спросите у итальянцев, как работают у них в стране. Совершенно нормально, когда тренеры приходят с ручкой и блокнотом и фиксируют то, что видят, – сказал Алейников.

 
 
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Известный белорусский футболист Сергей Алейников удивился тому, что в Беларуси не задействуют талант Эдуарда Малофеева.

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