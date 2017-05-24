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Первенство дублеров. 10-й тур. БАТЭ разгромил «Витебск», «Шахтер» победил минское «Динамо» и другие матчи
25.05.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат дублеро
10-й тур
Городея – Неман 0:5 (0:3, 0:2)
25 мая, 16:00 Несвиж, Стадион «Урожай»
Витебск – БАТЭ 1:6 (1:4, 0:2)
25 мая, 16:00 Витебский ЦСК (и.п)
Голы: 0:1 – Манаенков (21), 1:1 – Кабачевский (26), 1:2 – Сень (28, пас – А.Джигеро), 1:3 – В.Мухамедов (39),1:4 – Размыслович (46+, пас – В.Мухамедов), 1:5 – А.Потемкин (78, пас – В.Малькевич), 1:6 – А.Потемкин (86, пас – К.Ермакович).
Витебск: Щербаков (Степанов, 46), Козорез, Солодкин, Куркин (Сущий, 57), Иванов (Герасимов, 78), Раджабов (Савеленок, 63), Березун (к), Волков (Денисов, 75), Костомаров (Наумов, 67), Шкурин, Кабачевский (Симаков, 81).
БАТЭ: Свирский, Манаенков, Кисель, Шкурдюк (Гусев, 80), Малькевич, Ханевич (Чичев, 80), Тропин (Белезяк, 62), Сень, Джигеро (Ермакович, 46), Размыслович (Потемкин, 73), Мухамедов.
Предупреждение: Малькевич (73).
Динамо Минск – Шахтер 1:2 (1:1, 0:1)
25 мая, 13:00, ОСК «Стайки»
Голы: 0:1 – Куцепалов (11), 1:1 — Сарамаха (16), 1:2 – Куцепалов (67).
Динамо: Игнатович, Чиж, Швецов, Крайко, Кучинский (Халимончик, 69), Премудров (Гуренко, 69), Корзун (Лапун, 69), Юзепчук (Мироевский, 69), Гогатишвили (Лоиков, 42), Сарамаха, Куратник (Савостиков, 69).
Шахтер: Садовский, Сенько (Булычев, 92+), Пилиповец (Свирихин, 46), Тупалов, Кривулец (Старостин, 70), Баль (Мосичев, 95+), Куцепалов (Казаков, 86), Давидович, Янковский, Эбонг, Шибун.
На 40 минуте Михаил Шибун не реализовал пенальти.
Днепр – Динамо Брест – 1:1 (0:0, 1:1)
23 мая, 19.00
Крумкачы – Ислочь
25 мая
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Первенство дублеров. 10-й тур. БАТЭ разгромил «Витебск», «Шахтер» победил минское «Динамо» и другие матчи
Чемпионат дублеро 10-й тур Городея – Неман 0:5 (0:3, 0:2) 25 мая, 16:00 Несвиж, Стадион «Урожай» Витебск – БАТЭ 1:6 (1:4, 0:2) 25 мая, 16:00 Витебский ЦСК (и.п) Голы: 0:1 – Манаенков (21), 1:1 –...
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