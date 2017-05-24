ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первенство дублеров. 10-й тур. БАТЭ разгромил «Витебск», «Шахтер» победил минское «Динамо» и другие матчи

25.05.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат дублеро

10-й тур

Городея – Неман 0:5 (0:3, 0:2)

25 мая, 16:00 Несвиж, Стадион «Урожай»

Витебск – БАТЭ 1:6 (1:4, 0:2)

25 мая, 16:00 Витебский ЦСК (и.п)

Голы: 0:1 – Манаенков (21), 1:1 – Кабачевский (26), 1:2 – Сень (28, пас – А.Джигеро), 1:3 – В.Мухамедов (39),1:4 – Размыслович (46+, пас – В.Мухамедов), 1:5 – А.Потемкин (78, пас – В.Малькевич), 1:6 – А.Потемкин (86, пас – К.Ермакович).

Витебск: Щербаков (Степанов, 46), Козорез, Солодкин, Куркин (Сущий, 57), Иванов (Герасимов, 78), Раджабов (Савеленок, 63), Березун (к), Волков (Денисов, 75), Костомаров (Наумов, 67), Шкурин, Кабачевский (Симаков, 81).

БАТЭ: Свирский, Манаенков, Кисель, Шкурдюк (Гусев, 80), Малькевич, Ханевич (Чичев, 80), Тропин (Белезяк, 62), Сень, Джигеро (Ермакович, 46), Размыслович (Потемкин, 73), Мухамедов.

Предупреждение: Малькевич (73).

Динамо Минск – Шахтер 1:2 (1:1, 0:1)

25 мая, 13:00, ОСК «Стайки»

Голы: 0:1 – Куцепалов (11), 1:1 — Сарамаха (16), 1:2 – Куцепалов (67).

Динамо: Игнатович, Чиж, Швецов, Крайко, Кучинский (Халимончик, 69), Премудров (Гуренко, 69), Корзун (Лапун, 69), Юзепчук (Мироевский, 69), Гогатишвили (Лоиков, 42), Сарамаха, Куратник (Савостиков, 69).

Шахтер: Садовский, Сенько (Булычев, 92+), Пилиповец (Свирихин, 46), Тупалов, Кривулец (Старостин, 70), Баль (Мосичев, 95+), Куцепалов (Казаков, 86), Давидович, Янковский, Эбонг, Шибун.

 На 40 минуте Михаил Шибун не реализовал пенальти.

Днепр – Динамо Брест – 1:1 (0:0, 1:1)

23 мая, 19.00

Крумкачы – Ислочь

25 мая

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат дублеро 10-й тур Городея – Неман 0:5 (0:3, 0:2) 25 мая, 16:00 Несвиж, Стадион «Урожай» Витебск – БАТЭ 1:6 (1:4, 0:2) 25 мая, 16:00 Витебский ЦСК (и.п) Голы: 0:1 – Манаенков (21), 1:1 –...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Более 170 гроссмейстеров примут участие в чемпионате Европы по шахматам в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика