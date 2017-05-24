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Михаил Захаров: «Если завтра скажут, давайте будем в КХЛ, то хоккеистов на вторую команду просто нет»

25.05.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал свою идею о том, что в КХЛ должно играть несколько клубов от Беларуси

– А что касается нашего участия в КХЛ? Вы сторонник, чтобы там от Беларуси играло не только минское «Динамо», но два, а то и три клуба? .

– Если мы хотим бороться, завоевывать медали, то нужно выходить в КХЛ и бороться против сильных команд. Мы же не воспитаем в белорусском чемпионате игроков уровня чемпионата мира.

– Есть ли шанс, что по крайней мере еще один клуб из Беларуси появится в КХЛ?

– Сегодня на встрече мы это не обсуждали. Когда я о таком говорю, то смотрю в очень далекое будущее. Если завтра скажут, давайте будем в КХЛ, то хоккеистов на вторую команду просто нет. Но если мы такую ​​цель поставим и будем к ней постепенно идти, то через 2-3 года, может быть, все получится, – сказал Захаров.

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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал свою идею о том, что в КХЛ должно играть несколько клубов от Беларуси – А что касается нашего участия в...

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