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Кубок Стэнли. Финал Востока. «Питтсбург» и «Оттава» определят второго финалиста Кубка Стэнли
25.05.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В НХЛ пройдет седьмой матч финала Восточной конференции в Кубке Стэнли между «Питтсбургом» и «Оттавой». Его победитель сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Восточной конференции
Счет в серии: 3-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В НХЛ пройдет седьмой матч финала Восточной конференции в Кубке Стэнли между «Питтсбургом» и «Оттавой».
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