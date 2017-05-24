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Михаил Захаров: «Отказ «Динамо» от легионеров? Еще рано. Мы не готовы играть без иностранцев»

25.05.2017 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением об инициативе минского «Динамо» отказаться от легионеров в своем составе

– Взят курс на то, чтобы отказаться от легионеров в минском «Динамо»...

– Мое мнение – нет! Еще рано. Мы еще не готовы играть без легионеров. Нам нужны легионеры в плане развития, в плане обучения от них. Есть ребята-легионеры довольно неплохие. И все-таки это общение с другими хоккейными школами: шведская – одна из лучших, финская, канадская. Нужно общаться с ними. Они ребята неглупые, – сказал Захаров.

Недавно минское «Динамо» анонсировало смену курса развития с отказом от иностранных игроков и тренеров.

Ранее сообщалось о том, что отказ от легионеров позволит сэкономить минскому «Динамо» не менее 3 миллионов долларов.

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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением об инициативе минского «Динамо» отказаться от легионеров в своем составе – Взят курс на то, чтобы...

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