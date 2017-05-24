Бывший директор стадиона «Немана»: «Клуб задолжал ЦСК почти 3 млрд рублей, они сами просили не включать подогрев поля»

Экс-директор ЦСК «Неман» Виталий Козловский ответил на критику со стороны другого бывшего директора арены Франца Летяго, который назвал именно Козловского виновным в низком качестве поля

– Во-первых, я ушел в отпуск и уволился 12 марта, возложив исполнение обязанностей на Галину Кондакову. Второе: в 2015 и 2016 годах, когда был директором ЦСК, его поле признавали лучшим в стране. В интернете публиковалась информация о состоянии футбольных газонов в Беларуси – и это было отмечено.

– Но с начала нынешнего сезона и до второй декады мая он был в плачевном состоянии.

– Неужели хуже всех в лиге?

– Ориентироваться нужно на лучшее.

– Перед тем как говорить, что поле плохо подготовлено, следовало хотя бы поинтересоваться, почему не включали подогрев. А ФК «Неман» на сегодня имеет большую задолженность перед ЦСК – если мне не изменяет память, почти 3 миллиарда неденоминированных рублей. И чтобы долг не рос, они просят не включать подогрев. И это не при мне было – при Кондаковой. Так в чем я виноват? Был бы на месте, дал бы команду – включили бы. А в прошлом году последняя игра прошла 27 ноября в дождь – и поле «порвали». 28-го выпал снег – заниматься газоном было нельзя. Этой весной неблагоприятные погодные условия опять ничего не позволили сделать. Перед тем как обслуживать поле, нужно было его подсушить, но подогрев не включали – по озвученным причинам. Сейчас же, когда установилась нормальная погода, в Гродно оно отличное, – сказал Козловский.

Франц Летяго: «Ранее работавший в гродненской милиции директор ЦСК «Неман», которого уже уволили 15 апреля, загубил поле»