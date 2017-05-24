Представительный турнир по боксу собрал в Гродно спортсменов из 9 стран

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Турнир по боксу памяти Героя Советского Союза лейтенанта Виктора Усова собрал спортсменов из 9 стран и стал одним из самых масштабных за последние годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Турнир стартовал сегодня на базе отдыха "Привал" в Гродно. Проверить свои силы в соперничестве с разными школами бокса съехались представители Беларуси, России, Украины, Польши, Молдовы, Китая, Италии, Кипра и Швеции. Проводятся соревнования в 47-й раз: в советское время турнир входил в десятку самых серьезных. Сейчас в Гродно возрождают его былую славу, и нынешний стал одним из самых масштабных за последние годы.

"Бокс в регионе популярен. В шести спортивных школах занимаются свыше 500 юных спортсменов. В состав национальных сборных входит семеро гродненских воспитанников", - отметил на открытии турнира заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что в области постоянно совершенствуется и материально-техническая база для занятий этим видом спорта. В частности, за последние годы открыты специализированные боксерские залы в Гродно, Островце и Слониме, вскоре новый зал появится в Лиде.

"Команды, приехавшие в Гродно, привезли сильнейшие составы. Для европейских сборных это контрольный спарринг перед стартующим уже через несколько недель континентальным первенством. Азиаты рассматривают турнир как этап подготовки к чемпионату мира", - отметил председатель общественного объединения "Белорусская федерация бокса" Дмитрий Тихомолов. Важен турнир и для белорусской сборной. Спортсмены только вернулись со сборов, и поединки покажут, насколько качественной была работа. Тем более что 2017 год - базовый в плане подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Именно сейчас определяется, кто будет готовиться к Играм, на кого будет сделана ставка в стартовавшем олимпийском цикле.

Финальные поединки турнира пройдут 27 мая среди женщин, 28 мая среди мужчин. Участие в соревнованиях принимают свыше 80 спортсменов.-0-