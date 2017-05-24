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Геннадий Орлов: «Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат, как и большинство комментаторов»

25.05.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о финансовых проблемах телеканала.

– Это ж позорище, что наш этот канал самый большой, – сказал Орлов. – Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90...

– Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже! – ответил Кирилл Дементьев.

– А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов.

– Все, все, они уже обанкротились.

– Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать.

 – У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги.

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Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о финансовых проблемах телеканала.

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