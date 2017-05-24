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Юрий Цыгалко: «Пусть и брестское «Динамо» попадет в еврокубки – не хочется повторения судьбы «Белшины»

25.05.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший вратарь брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» Юрий Цыгалко в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о своих симпатиях в предстоящем финале Кубка Беларуси-2016/17

– Четыре серебра с Журавелем в Солигорске – это...

– ...лучшее время в карьере. Правда, осталась и неудовлетворенность: не завоевали золото – а ведь шансы были – и плохо выступали в еврокубках. Получилось, только после моего ухода команда смогла пройти этот проклятый стартовый раунд. До сих пор недоумеваю, почему нас буквально преследовало дичайшее невезение? В шаге, в полушаге – и все время мимо... Хорошо хоть Журавель пробил эту стену с минским «Динамо», выведя его в группу.

А сейчас у него новая команда – и вообще в Бресте амбициозный проект. Думаю, там делается ставка на выступление в Лиге Европы. Повторюсь, желаю удачи «Шахтеру», но пусть и «Динамо» попадет в еврокубки – просто не хочется повторения судьбы «Белшины». Хотя, надеюсь, даже в случае неудачи брестчан так не произойдет. Команда вызывает интерес у болельщиков, специалистов, журналистов – разве плохо иметь в Беларуси еще один сильный клуб? И Владимир Иванович очень грамотный специалист: на мой взгляд, даже в случае поражения в финале об его отставке не должна идти речь. Да, динамовцы неудачно стартовали в чемпионате, но играют довольно интересно. Просто времени было мало, да и усилились не в полном объеме, – сказал Цыгалко.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший вратарь брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» Юрий Цыгалко в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о своих симпатиях в...

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