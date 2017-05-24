Белорусские баскетболистки выиграли турнир памяти Халипского

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси стали победительницами турнира памяти Семена Халипского, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке на площадке минского Дворца спорта команда Натальи Трофимовой уверенно переиграла сборную Великобритании со счетом 77:55 (19:10, 19:14, 23:11, 16:20). На протяжении всего игрового времени белоруски владели инициативой и не позволили соперницам рассчитывать на успех. В другом сегодняшнем матче вторая сборная Беларуси, составленная из молодых баскетболисток, уступила сборной Аргентины со счетом 56:74 и заняла четвертое место, потерпев поражения во всех трех играх. Второе место у аргентинских баскетболисток, третье - у британок.

Этот турнир стал для белорусских дружин этапом подготовки к континентальным турнирам. Национальная сборная с 16 по 27 июня в Чехии выступит на главном турнире Старого Света, а "молодежке" предстоит 8-16 июля в Израиле поспорить за выход в элитный дивизион в своей возрастной категории.

Мемориал Халипского проводился уже в пятый раз. В 2013 году в Могилеве победили белорусские баскетболистки, а затем в Минске первенствовали гости: 2014 - Испания, 2015 - Россия, 2016 - Турция.-0-