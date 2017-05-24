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Квалификация ЧМ-2018. Беларусь обыграла Норвегию
25.05.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Квалификация ЧМ-2018
Хорватия, Загреб
Группа Е
Беларусь – Норвегия – 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:22)
Положение команд: Сербия – 6 очков (2 матча), Хорватия – 3 (1), Швейцария – 3 (1), Беларусь – 3 (2), Норвегия – 0 (2), Дания – 0 (2).
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Квалификация ЧМ-2018 Хорватия, Загреб Группа Е Беларусь – Норвегия – 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:22) Положение команд: Сербия – 6 очков (2 матча), Хорватия – 3 (1), Швейцария – 3 (1),...
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