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Александр Лукашенко: «Почему в Барановичах или Пружанах, где мы построили хорошие арены и можно хорошо тренироваться, нет этой вертикали – от детишек до команды?»

25.05.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился работой отдельных хоккейных школ.

«Нам нужны результаты в конечном итоге. А конечный итог – это национальная сборная и, как минимум, клуб «Динамо». Я уже как-то приводил факты непрофессионального подбора тренерского состава. Нехватки в школах самого необходимого: от инвентаря до льда. Целый ряд системных проблем, мелких недоработок негативно сказываются на подготовке спортивного резерва.

Проехали по этим каткам. Чудовищная на отдельных аренах ситуация. Чудовищная! Василий Иванович, начинайте заниматься спортом. Это ваша сфера. Спросите у губернаторов, почему в Барановичах или Пружанах, где мы построили хорошие арены и можно тренироваться, нет этой вертикали – от детишек до команды?», – сказал Лукашенко в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».

Александр Лукашенко: «Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! Болельщики уже мне начали писать письма»

«Установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте». Лукашенко и Шапиро поговорили о хоккее

 
 
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