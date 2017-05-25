ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Думаю, что Шапиро наведет порядок в детских спортивных школах»

25.05.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в экстралиге нужно ввести лимит на молодых игроков.

«Во-первых, сказали навести порядок в детских спортивных школах. Честно, думаю, что Семен Борисович наведет. Мне так кажется. Проблема одна у нас в хоккее – детские школы не работают.

Самому молодому хоккеисту в «Немане» 26 лет. У школы всего 2 медали. Школой надо заниматься. Если мы введем 2 молодых игроков в команду мастеров, как то было раньше, то у нас однозначно будут хорошие хоккеисты, однозначно. В КХЛ такая система. Почему мы этого не делаем, я не понимаю. Хотя у нас существовала эта система у первых, потом КХЛ ввела это», – сказал Захаров в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в экстралиге нужно ввести лимит на молодых игроков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Журналист Николай Стуло: «Чемпионат Беларуси ждет реорганизация. Легионерскую квоту уменьшат, а вечным «середнякам» жизнь усложнят»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика