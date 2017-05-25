Михаил Захаров: «Думаю, что Шапиро наведет порядок в детских спортивных школах»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в экстралиге нужно ввести лимит на молодых игроков.

«Во-первых, сказали навести порядок в детских спортивных школах. Честно, думаю, что Семен Борисович наведет. Мне так кажется. Проблема одна у нас в хоккее – детские школы не работают.

Самому молодому хоккеисту в «Немане» 26 лет. У школы всего 2 медали. Школой надо заниматься. Если мы введем 2 молодых игроков в команду мастеров, как то было раньше, то у нас однозначно будут хорошие хоккеисты, однозначно. В КХЛ такая система. Почему мы этого не делаем, я не понимаю. Хотя у нас существовала эта система у первых, потом КХЛ ввела это», – сказал Захаров в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».