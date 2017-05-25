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Журналист Николай Стуло: «Чемпионат Беларуси ждет реорганизация. Легионерскую квоту уменьшат, а вечным «середнякам» жизнь усложнят»

25.05.2017 23:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Стуло рассказал о реорганизации чемпионата Беларуси.

«Чемпионат Беларуси в его нынешнем состоянии и на совещании, и в кругу болельщиков признали слабым и неспособным генерировать кадры в главную команду страны. В этой связи, его ждет реорганизация. Легионерскую квоту уменьшат, а вечным «середнякам» жизнь усложнят. Между лигами запланировали ротацию до 4 команд», – сказал Стуло в эфире канала «Беларусь 1».

Председатель ФХБ Семен Шапиро отметил, что конкретных решений по чемпионату Беларуси пока нет.

«Мы пока получили время, чтобы посмотреть возможности, как себя вести. Как создадутся клубы, какого уровня будут клубы. После этого будем принимать решение. Конкретных решений по чемпионату не принято. Есть поручение осмыслить и поступить правильно», – сказал Шапиро в программе «Наши новости» на канале ОНТ.

 
 
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