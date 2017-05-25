Александр Лукашенко: «Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о том, как нужно выплачивать зарплату игрокам.

«Семен Борисович, вы экономист. Зарплата должна быть минимальная. За результат платите. И надо существенно призовые добавлять за результат внутреннего чемпионата, тогда будут играть здесь.

Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. Уже нет ни карих, ни голубых. Только зелень в глазах. Но мы не против платить, но за что платить? Меня некоторые великие тренеры пугают, что все уедут в Россию. Пусть едут. Посмотрим, кто там задержится. Кого там возьмут из наших, в России таких своих хватает.

А хорошим хоккеистам, в «Динамо» там заплатят, которые в сборную попадают – это отдельный разговор. Если ты поднялся, если ты хороший хоккеист и даешь результат – отдельный разговор», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

«Спортсмены у нас, как и в культуре, – все великие. И никто не виноват. Сейчас вам начнут рассказывать, что детьми надо заниматься и так далее. Надо организовать дело. Направить игроков, которые освобождаются, взрослые ребята, откатали уже. Направить их туда тренерами работать, дать маломальскую зарплату.

За 2000 рублей любой тренер поедет. Это же крупные города – Барановичи, Орша и прочие.

Я не хочу сейчас Баскова тут. Все сейчас знамя развернули: «Ах, Басков, ах, Басков!» Хотя бы по молодости не сорвался. Пришел молодой парень, он понимает, что с него и президент спросит в любой момент. Что он великого сделал? Он порядок навел, пригласил тренеров – начали играть. И где захаровская «Юность» оказалась в этом году? На задворках. Просто пришел человек и навел порядок. А мы ему ничем не помогли, к сожалению, – сказал Лукашенко в эфире программы «Наши новости» на канале ОНТ.