ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск, Гомель и Витебск передали больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси

25.05.2017 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минск передал больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси – 54 игрока, сообщает ТК «Беларусь 1».

Далее следуют Гомель (27) и Витебск (23).

Минская область не передала ни одного хоккеиста.

Минск, Гомель и Витебск передали больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск передал больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси – 54 игрока, сообщает ТК «Беларусь 1».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Басков: «Зарплата детских тренеров в «Динамо» варьируется от 400 до 1000 рублей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика