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Минск, Гомель и Витебск передали больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси
25.05.2017 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минск передал больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси – 54 игрока, сообщает ТК «Беларусь 1».
Далее следуют Гомель (27) и Витебск (23).
Минская область не передала ни одного хоккеиста.
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Минск, Гомель и Витебск передали больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси
Минск передал больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси – 54 игрока, сообщает ТК «Беларусь 1».
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