|
Дмитрий Басков: «Зарплата детских тренеров в «Динамо» варьируется от 400 до 1000 рублей»
25.05.2017 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о зарплатах в школе.
«Зарплата варьируется от 400 до 1000 рублей. Думаю, такую зарплату нужно вводить для всех детских тренеров в регионах, чтобы они понимали, за что они работают. Тогда появится селекция между тренерами.
У нас есть дети, которые могут стать и Грабовскими и Костицыными, а может и лучше. Но они не могут выйти из школы в 17 лет и сразу стать такими хоккеистами, их нужно еще шлифовать, подводить, чтобы они стали Грабовскими», – сказал Басков в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о зарплатах в школе.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии