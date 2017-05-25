Дмитрий Басков: «Зарплата детских тренеров в «Динамо» варьируется от 400 до 1000 рублей»

Директор СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о зарплатах в школе.

«Зарплата варьируется от 400 до 1000 рублей. Думаю, такую зарплату нужно вводить для всех детских тренеров в регионах, чтобы они понимали, за что они работают. Тогда появится селекция между тренерами.

У нас есть дети, которые могут стать и Грабовскими и Костицыными, а может и лучше. Но они не могут выйти из школы в 17 лет и сразу стать такими хоккеистами, их нужно еще шлифовать, подводить, чтобы они стали Грабовскими», – сказал Басков в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».