Лукашенко провел совещание по хоккею: идеология, результат, зарплаты

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея в стране в очередной раз подверг критике игру национальной сборной и потребовал установить "нормальные" зарплаты для спортсменов, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

На минувшем 81-м Чемпионате мира по хоккею в Париже (Франция) и Кельне (Германия) белорусы заняли 13-е место и сохранили прописку в элитном дивизионе . Подопечные Дэйва Льюиса в семи матчах набрали семь очков (пять поражений, две победы). Еще во время турнира Лукашенко назвал игру национальной сборной отвратительной .

В четверг белорусский лидер провел совещание по развитию в стране хоккея. Открывая совещание, президент подчеркнул, что отдельное совещание по этому виду спорта созвано не потому, что в этой сфере есть великие достижения или, как принято говорить в обществе, он сам играет в хоккей. Причина состоит в том, что хоккей, наряду с футболом, — наиболее массовые виды спорта.

Хоккей и футбол — это идеология

"Ими не просто интересуются, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население. Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология — это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос", — пояснил он.

Лукашенко выступил с резкой критикой достижений белорусских хоккеистов.

"Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его (он у нас очень популярным стал), ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные", — констатировал белорусский лидер.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: пятая часть всех денег идет на хоккей, а отдачи никакой

По его словам, белорусская команда "провалила" Олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая "звезд с неба не хватает". "Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на Чемпионате мира", — продолжил президент.

Лукашенко заметил, что определенные пораженческие настроения присутствуют и среди самих хоккеистов.

"Интервью давали сами хоккеисты перед последними двумя играми. И говорили об одном: никто о плей-офф уже не думает, дай бог бы удержаться в этом высшем дивизионе. Настроения такие у хоккеистов — это отдельный разговор", — сказал он.

По словам президента, также оставляет желать лучшего игра ведущего клуба — минского "Динамо".

"По крайней мере, не выполнили то, что обещали. Да и в целом наш внутренний чемпионат так и не стал фабрикой подготовки резерва, где растут и закаляются хоккейные таланты. Скажу прямо: внутреннего чемпионата нет", — сказал глава государства.

"Мерседесы" и зарплаты

Лукашенко обратил внимание, что в развитие хоккея вкладываются немалые деньги. По его словам, эта сумма составляет 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников. Несмотря на такие вложения, отдачи от хоккея, подчеркнул президент, нет.

"Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен — абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная", — продолжил он.

Хоккеисты, по словам президента, выходят на лед, как на битву, — белорусы выходят покататься. "Играть надо, прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит", — пояснил белорусский лидер, добавив, что команда проигрывает матч еще до его начала.

Лукашенко также потребовал в хоккее платить хорошие деньги только за конкретный результат. "Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт. Будет результат — будет зарплата", — заявил он.

Если хоккеисты получают деньги из бюджета, то они обязаны их отрабатывать, подчеркнул Лукашенко. По его мнению, авансирование за игру должно быть минимальным, а дальнейшие выплаты производиться только за результат. "А то каждый на "Мерседесе" ездит, а результата нет. Поэтому установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат на внутреннем чемпионате. Тогда будут играть здесь", — сказал президент.

Проблемы сборной

Как ранее сообщал Sputnik, президент на днях назначил председателя Миноблисполкома Семена Шапиро председателем Федерации хоккея Республики Беларусь. При этом он подчеркнул, что Шапиро предстоит на этом посту решить несколько дополнительных важных государственных задач . В среду стало известно, что Шапиро освобожден президентом от должности губернатора Минской области . Теперь, очевидно, Шапиро будет заниматься только белорусским хоккеем. На совещании у президента он озвучил основные проблемы сборной.

"Первое — это отсутствие должного уровня конкуренции за место в составе. Положительную динамику в этом вопросе обеспечит приток хоккеистов из молодежной сборной команды, но выбираем мы сегодня в национальную сборную всего лишь из 60 игроков. Выбор небольшой. У нас отсутствуют в сборной настоящие лидеры, способные в трудный момент вести за собой коллектив", — приводит слова Шапиро БелТА .



© Sputnik / Виктор Толочко Шапиро и хоккей: поднимет ли губернатор главный в Беларуси вид спорта

Новый глава ФХРБ также обратил внимание на тренерский штаб. Шапиро уверен, что сборную должен возглавлять иностранный специалист. В пользу своих слов он привел статистику выступления команды на ЧМ под управлением зарубежных тренеров. "Анализ выступлений сборной на чемпионатах мира свидетельствует о том, что только под руководством иностранных тренеров наша команда выходила в четвертьфинал с достойными результатами в группе", — аргументировал Шапиро свое предложение.

Вместе с тем, заметил руководитель федерации, ассистентами главного тренера белорусской дружины должны быть главные тренеры минского "Динамо", фарм-клуба "Динамо", Центра по подготовке молодежной сборной команды.

Кроме того, на выступление сборной на мировом первенстве, по словам Шапиро, сказалась непростая ситуация в минском "Динамо": наличие задолженности по зарплате, невыплаченные бонусы за выход в плей-офф, неопределенные перспективы на следующий сезон.

Шапиро также заявил, что хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет, сославшись на то, что это мировой опыт. Чтобы у родителей юных хоккеистов не было проблем с приобретением необходимой экипировки, президент поручил разрешить эти вопросы вплоть до создания в Беларуси производств по пошиву формы и изготовлению другого инвентаря, например, клюшек.