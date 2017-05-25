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Баскетбол: национальная сборная Беларуси выиграла Кубок Халипского
25.05.2017 21:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на международном турнире памяти Семена Халипского, сообщает Sputnik.
В четверг в минском Дворце спорта завершился баскетбольный турнир памяти заслуженного тренера СССР, участие в котором принимали четыре команды: две белорусские сборные, команды Великобритании и Аргентины.
В заключительном поединке национальная команда под управлением Натальи Трофимовой одержала победу над британками — 77:55. Белорусская "молодежка" сегодня проиграла Аргентине со счетом 56:74.
Таким образом, по итогам турнира команды заняли следующие места:
Напомним, Кубок Халипского — один из этапов подготовки белорусских баскетболисток к континентальным первенствам. Так, подопечные Трофимовой с 16 по 27 июня выступят на чемпионате Европы, а "молодежка" в июле в Израиле сразится за право выступить в элитном дивизионе.
Ранее турнир памяти Халипского, который проводится с 2013 года, выигрывали Беларусь (2013), Испания (2014), Россия (2015) и Турция (2016).
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В последнем матче на турнире подопечные Натальи Трофимовой не оставили шансов спортсменкам из Великобритании.
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