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Баскетбол: национальная сборная Беларуси выиграла Кубок Халипского

25.05.2017 21:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на международном турнире памяти Семена Халипского, сообщает Sputnik.

В четверг в минском Дворце спорта завершился баскетбольный турнир памяти заслуженного тренера СССР, участие в котором принимали четыре команды: две белорусские сборные, команды Великобритании и Аргентины.

В заключительном поединке национальная команда под управлением Натальи Трофимовой одержала победу над британками —  77:55. Белорусская "молодежка" сегодня проиграла Аргентине со счетом 56:74.

Таким образом, по итогам турнира команды заняли следующие места:

 

  • Беларусь-1 — 5 очков (3 матча)
  • Аргентина — 5 (3)
  • Великобритания — 5 (3)
  • Беларусь-2 — 3 (3)

 

Напомним, Кубок Халипского — один из этапов подготовки белорусских баскетболисток к континентальным первенствам. Так, подопечные Трофимовой с 16 по 27 июня выступят на чемпионате Европы, а "молодежка" в июле в Израиле сразится за право выступить в элитном дивизионе.

Ранее турнир памяти Халипского, который проводится с 2013 года, выигрывали Беларусь (2013), Испания (2014), Россия (2015) и Турция (2016). 

 
Теги: Минск
 
 
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В последнем матче на турнире подопечные Натальи Трофимовой не оставили шансов спортсменкам из Великобритании.

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