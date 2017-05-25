Баскетбол: национальная сборная Беларуси выиграла Кубок Халипского

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на международном турнире памяти Семена Халипского, сообщает Sputnik.

В четверг в минском Дворце спорта завершился баскетбольный турнир памяти заслуженного тренера СССР, участие в котором принимали четыре команды: две белорусские сборные, команды Великобритании и Аргентины.

В заключительном поединке национальная команда под управлением Натальи Трофимовой одержала победу над британками — 77:55. Белорусская "молодежка" сегодня проиграла Аргентине со счетом 56:74.

Таким образом, по итогам турнира команды заняли следующие места:

Беларусь-1 — 5 очков (3 матча)

Аргентина — 5 (3)

Великобритания — 5 (3)

Беларусь-2 — 3 (3)

Напомним, Кубок Халипского — один из этапов подготовки белорусских баскетболисток к континентальным первенствам. Так, подопечные Трофимовой с 16 по 27 июня выступят на чемпионате Европы, а "молодежка" в июле в Израиле сразится за право выступить в элитном дивизионе.

Ранее турнир памяти Халипского, который проводится с 2013 года, выигрывали Беларусь (2013), Испания (2014), Россия (2015) и Турция (2016).