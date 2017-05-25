МИНСК, 25 мая — Sputnik. Форварду сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит тюремный срок и огромный штраф за неуплату налогов, сообщает Sputnik International .



© REUTERS Sergio Perez Роналду стал первым спортсменом со 100 млн подписчиков в Instagram

Ранее налоговые органы завершили проверку в отношении футболиста. По информации налоговиков, Роналду с 2011 по 2013 годы не уплатил в казну восемь миллионов евро с доходов по имиджевым правам.

Пока среди налоговых инспекторов есть расхождения в вопросе, привлекать ли игрока к уголовной ответственности, или же решать вопрос в административном порядке. Точку в споре поставит прокуратура испанской столицы по экономическим преступлениям, куда передали материалы по итогам расследования налоговых органов. Если будет решено, что существуют доказательства мошенничества, то футболисту грозит по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013). В противном случае ему просто придется выплатить восемь миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.

Однако даже если Роналду в итоге будет присужден тюремный срок, он, скорее всего, будет условным, так как, согласно испанским правовым традициям, лица, осужденные за ненасильственные преступления на срок меньше двух лет, не отбывают заключение за решеткой, за исключением тех случаев, когда в деле существовали определенные прецеденты.

Накануне стало известно, что Верховный суд Испании оставил в силе приговор к 21 месяцу тюрьмы еще одному известному футболисту — Лионелю Месси, выступающему за "Бареслону". Аргентинец также проходил по делу об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, Месси должен выплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро.