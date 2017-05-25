Геннадий Орлов о видео про банкротство «Матч ТВ»: «Это нагло смонтированная подтасовка звука»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал свои слова в эфире передачи Offside.tv.

«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил – ни про какое банкротство «Матч ТВ» ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука.

Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам «Матча». Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал», – приводятся слова Орлова в пресс-релизе «Матч ТВ».

Геннадий Орлов: «Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат, как и большинство комментаторов»