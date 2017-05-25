ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные гандболисты Минска и Минской области выиграли турнир "Стремительный мяч"

26.05.2017 09:04 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные гандболисты Минска и Минской области стали победителями республиканских соревнований "Стремительный мяч", финал которых прошел в Горках и Орше, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В решающем поединке турнира среди юношей 2004-2005 годов рождения гандболисты Минска уверенно переиграли команду Брестской области - 34:10.

Итоговое положение команд: 1. Минск, 2. Брестская область, 3. Гродненская область, 4. Минская область.

У девушек финальный матч получился гораздо напряженнее, и в итоге успеха добилась дружина Минской области, одолевшая соперниц из Минска с разницей всего в два мяча - 12:10.

Итоговое положение: 1. Минская область, 2. Минск-II, 3. Гомельская область, 4. Гродненская область, 5. Могилевская область, 6. Витебская область, 7. Брестская область, 8. Минск-I.

Будущие звезды белорусского гандбола были отмечены памятными и полезными подарками от Президентского спортивного клуба.

Лучшим игроком юношеского турнира стал Павел Статкевич (команда Могилевской области), среди девушек лучше признана Софья Большакова (Минская область). Лучшим бомбардиром у юношей стал минчанин Дмитрий Карпилович, забросивший 45 мячей в пяти матчах, у девушек - Татьяна Алампиева (Гомельская область), у которой 34 гола.

Организаторами соревнований юных гандболистов выступили Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Президентский спортивный клуб, Горецкий и Оршанский райисполкомы, Белорусская федерация гандбола, БРСМ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В решающем поединке турнира среди юношей 2004-2005 годов рождения гандболисты Минска уверенно переиграли команду Брестской области - 34:10.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Геннадий Орлов о видео про банкротство «Матч ТВ»: «Это нагло смонтированная подтасовка звука»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика