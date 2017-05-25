26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные гандболисты Минска и Минской области стали победителями республиканских соревнований "Стремительный мяч", финал которых прошел в Горках и Орше, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В решающем поединке турнира среди юношей 2004-2005 годов рождения гандболисты Минска уверенно переиграли команду Брестской области - 34:10.

Итоговое положение команд: 1. Минск, 2. Брестская область, 3. Гродненская область, 4. Минская область.

У девушек финальный матч получился гораздо напряженнее, и в итоге успеха добилась дружина Минской области, одолевшая соперниц из Минска с разницей всего в два мяча - 12:10.

Итоговое положение: 1. Минская область, 2. Минск-II, 3. Гомельская область, 4. Гродненская область, 5. Могилевская область, 6. Витебская область, 7. Брестская область, 8. Минск-I.

Будущие звезды белорусского гандбола были отмечены памятными и полезными подарками от Президентского спортивного клуба.

Лучшим игроком юношеского турнира стал Павел Статкевич (команда Могилевской области), среди девушек лучше признана Софья Большакова (Минская область). Лучшим бомбардиром у юношей стал минчанин Дмитрий Карпилович, забросивший 45 мячей в пяти матчах, у девушек - Татьяна Алампиева (Гомельская область), у которой 34 гола.

Организаторами соревнований юных гандболистов выступили Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Президентский спортивный клуб, Горецкий и Оршанский райисполкомы, Белорусская федерация гандбола, БРСМ.-0-