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Хоккеисты "Питтсбурга" обыграли в овертайме "Оттаву" и вышли в финал Кубка Стэнли

26.05.2017 09:26 — Новости Спорта | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Питтсбурга" обыграли в овертайме седьмого матча на своей площадке "Оттаву" 3:2 и вышли в финал Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале Восточной конференции "пингвинам" пришлось приложить максимум усилий, чтобы выйти в решающую стадию. Одним из героев встречи стал нападающий "Питтсбурга" Крис Куниц, который забросил в прошедшем матче две шайбы и отдал голевую передачу, поучаствовав во всех трех голевых комбинациях своей команды.

Во втором овертайме Крис Куниц с передачи Сидни Кросби нанес точный бросок от синей линии по воротам "Оттавы", отправив шайбу в правую от вратаря "девятку".

В финале Кубка Стэнли "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом", который впервые сыграет в решающей стадии розыгрыша почетного трофея. Первый матч серии до четырех побед состоится в ночь с 28 на 29 мая. Отметим, что в прежние сезоны в НХЛ цвета обоих претендентов на кубок защищали белорусские хоккеисты. Нападающий Константин Кольцов провел в составе "Питтсбурга" 144 матча, а Сергей Костицын выступал за "Нэшвилл" три сезона подряд с 2010 по 2013 год.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В финале Восточной конференции "пингвинам" пришлось приложить максимум усилий, чтобы выйти в решающую стадию. Одним из героев встречи стал нападающий "Питтсбурга"...

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