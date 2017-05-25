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Андрей Василевский стал победителем теннисного турнира в Шимкенте в парном разряде

26.05.2017 09:39 — Новости Спорта | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в казахстанском Шимкенте (призовой фонд - $50 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном матче белорусско-чилийский тандем взял верх над аргентинско-бельгийским дуэтом Хуан Пабло Паз / Клемент Гинс - 6:4, 6:1.

В одиночном разряде этих соревнований сегодня пройдут полуфиналы: Рикардас Беранкис (Литва) - Александр Недовесов (Казахстан), Янник Ханфманн (Германия) - Карлос Табернер (Испания). Победители полуфинальных матчей 27 мая встретятся в решающем поединке за главный приз.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в финальном матче белорусско-чилийский тандем взял верх над аргентинско-бельгийским дуэтом Хуан Пабло Паз / Клемент Гинс - 6:4, 6:1.

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