Белорусские волейболисты одержали победу над Норвегией в квалификации к ЧМ

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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты одержали победу над Норвегией со счетом 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:22) в квалификации к чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отборочный турнир группы Е проходит в Загребе. После поражения от фаворитов соревнований и победителей Мировой лиги-2016 сербов (0:3), подопечные Александра Сингаевского набрали первые очки. Сборная Норвегии не относится к топ-командам в европейском волейболе. Тренерский штаб белорусов продолжил эксперименты с составом, пытаясь найти оптимальный для важной игры с Хорватией, от исхода которой во многом и будет зависеть итоговое положение команды на турнире. Самым результативным игроком прошедшей встречи стал диагональный Артур Удрис (20 очков). Белорусы заметно лучше, в отличие от встречи с сербами, действовали на блоке - 10 очков.

Турнирное положение: 1. Сербия - 2 победы (6 очков и 2 матча). 2. Швейцария - 2 (6/2). 3. Хорватия - 1 (3/2). 4. Беларусь - 1 (3/2). 5. Норвегия - 0 (0/2). 5. Дания - 0 (0/2).

В третьем туре 26 мая команда Александра Сингаевского сыграет с Хорватией (21.00). На следующий день белорусам предстоит сыграть со Швейцарией, которая неожиданно уверенно обыграла Хорватию во втором туре - 3:1. Белорусы завершат выступление в квалификации к чемпионату с Данией (28 мая).

Победитель группы получит право сыграть в финальной части мирового форума. Команда, которая займет второе место в группе, выступит в третьем раунде квалификации с 11 по 16 августа.-0-